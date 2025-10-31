Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Spiel gegen den SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Spielminute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – Minute 64

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erreichen (64.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Schröter, Stöhr, Baum, Reiber, Hetke, Eisler, Buchhorn, Fuhrmann (19. Lange), Gümül

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Rybak, Khudyi, Nosov, Eis, Tagishi (64. Steinberg), Gurniak, Seliushkov, Matschulat, Barthel

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120