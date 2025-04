Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Zöschen 1912 und SV Romonta 90 Stedten am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Leuna/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Zöschen 1912 und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Sebastian Schlorf den Ball ins Netz.

Minute 73 SV Zöschen 1912 und SV Romonta 90 Stedten im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Der SV Zöschen 1912 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Kevin Graul. Unentschieden. Stedtens Lukas Gänsler konnte seinem Team in Minute 93 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 22

Nur kurz darauf gelang es David Schrahn, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Leunaer zu erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SV Romonta 90 Stedten noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Romonta 90 Stedten

SV Zöschen 1912: D. Jung – Felske, Junge (73. Kops), J. Mißner, Scheibe, J. J. Mißner, Schrahn, Schlorf, Günther, Kühnel, Gemazashvili (73. Erl)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Maak, Siedler, Prenz, Höher, Nachtwein (80. Bielig), Merker, Gänsler, Schreiber, Thomas (85. Raase), Böttger

Tore: 0:1 Philipp Böttger (54.), 1:1 Sebastian Schlorf (73.), 1:2 Lukas Gänsler (90.+3), 2:2 David Schrahn (90.+5); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 70