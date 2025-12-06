Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Kräftemessen zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra endet mit Remis 1:1

Weißenfels/MTU. Mit einem Remis sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 1:1 in Minute 84

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Rutz, Brovii, Osmanaj, Hähnel, Lewinski, Erovic (77. Elmi), Woithe, Marschhausen, Hempel, Horstka

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Matschulat, Gurniak, Shpikula, Hegenbart (81. Sommer), Nosov, Conde, Barthel, Sommer, Eis

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57