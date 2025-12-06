Ergebnis 13. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra endet mit Remis 1:1
Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.
Weißenfels/MTU. Mit einem Remis sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, elf Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (56.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 1:1 in Minute 84
Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).
Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra
SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Rutz, Brovii, Osmanaj, Hähnel, Lewinski, Erovic (77. Elmi), Woithe, Marschhausen, Hempel, Horstka
SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Matschulat, Gurniak, Shpikula, Hegenbart (81. Sommer), Nosov, Conde, Barthel, Sommer, Eis
Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57