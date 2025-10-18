Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

Minute 61 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erzielen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), F. Kopp, Ullmann, Kowol (78. Knappe), Freudenberg, Denzin (85. Brendel), Krämer, Rothhoff (78. Ghebregergis), Drischmann (46. L. Schmidt), L. Kopp

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz, Lewinski, Woithe, Horstka (61. Khodadadkheyl), Elmi, Erovic, Rutz (68. Zimmermann), Beier (88. Graf), Hähnel, Hempel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63