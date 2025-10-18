Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, Kowol (78. Knappe), Drischmann (46. L. Schmidt), L. Kopp, Krämer, Rothhoff (78. Ghebregergis), Denzin (85. Brendel), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), F. Kopp, Ullmann

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Woithe, Hähnel, Hempel, Horstka (61. Khodadadkheyl), Elmi, Beier (88. Graf), Rutz (68. Zimmermann), Goltz, Lewinski, Erovic

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63