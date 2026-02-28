Ein 3:3 (0:3)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Nils Thurm mit einem Strafstoß für Großkorbetha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

FC RSK Freyburg liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jonas Weise (Freyburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freyburg erreichen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise, Töpe, K. Alalo (46. Keller), Hüttig (46. Großmann), Schulz, S. Alalo, Staupendahl, Schied (82. Rosenberg), Bagdohn, Schirner

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (84. Reinschmied), Knothe (71. Hanschke), Küster, Berbig, Hartmann, Knothe, Große, Schneider, Pschribülla, Thurm

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122