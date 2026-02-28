Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Laucha/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren im Stadion Laucha live dabei.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Schneller (67. Niehoff), Schumann, Thieme, Krentz, Handt, Leubeling (56. Hahnemann), Bothe, Saal, Porse (88. Schmidt)

VfB Oberröblingen: Beek – Rühlke, Meißner, Koch, Könen, Strese, Altenburg (79. Wenske), Engert (67. Altenburg), Ernst, Pulz, Wanski

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47