Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Bothe, Thieme, Leubeling (56. Hahnemann), Porse (88. Schmidt), Saal, Handt, Schneller (67. Niehoff), Schumann, Riesen

VfB Oberröblingen: Beek – Rühlke, Könen, Altenburg (79. Wenske), Wanski, Meißner, Engert (67. Altenburg), Koch, Strese, Pulz, Ernst

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47