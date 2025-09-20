Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln heimste der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 86

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Erovic, Osmanaj (70. Deckner), Marschhausen, Brovii, Rutz, Hempel, Beier (59. Goltz), Horstka, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Hähnel

Sportring Mücheln: Mund – Meyer (53. Saddei), Bagehorn (66. Sell), Berghammer (71. Richter), Maak (78. Kunze), Grosser, Kuhnert, Semmer (47. Adamski), Marggraf, Sommerwerk, Schubert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95