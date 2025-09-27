Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

Minute 26 SV Großgrimma gleichauf mit VfB Oberröblingen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Pause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (59.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Weidner, (90. Pillert), Zech (90. Beyer), Wöpe, Bauer, Schneider, Rackowitz (80. Ibrahim), Beyenbach, Angeli

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Angelstein (51. Ernst), Franke, Meißner, Kummer, Pulz, Wenske, Cepa, Strese, Altenburg (62. Altenburg)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51