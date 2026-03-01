Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Braunsbedra ein 2:1 (0:0)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Minute 70: SV Braunsbedra liegt mit 2:0 vorne

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Philip Buss, den Ball ins Netz zu befördern und den Müchelnern noch ein Tor zu bescheren (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Reifarth, Böhme, Toth (67. Hägele), Glaubitz, Odufuye (67. Werner), Schulze, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Richter, Voigt, Necke (79. Dahaba)

Sportring Mücheln: Mund – Saddei (67. Meyer), Hiersig, Maak, Sommerwerk (78. Herrmann), Grosser, Kuhnert, Schubert, Bagehorn (75. Sell), Semmer (87. Buss), Berghammer

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450