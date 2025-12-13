Der SSC Weißenfels II sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Nach 20 Minuten schoss Max Hauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Oliver Seidel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Beyer, Puphal, Scherbaum (53. Olajide), Schumann, Scheiding, Häcker, Hauer (65. Haufe), Baust, Ducke (90. Karl), Barnickel (77. Köllner)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Knothe, Hartmann, Pschribülla (54. Reinschmied), Seidel (72. Schenk), Thurm, Große, Knothe, Küster (82. Berbig), Hesse, Schneider

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157