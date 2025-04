Am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte der SG Spergau ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den VfB Oberröblingen.

Leuna/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SG Spergau nach einem deutlichen Rückstand den VfB Oberröblingen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

In Minute 23 schoss Lennart Ryan Kummer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Leunaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lorent Osmanaj den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

1:1 Ausgleich im Spiel SG Spergau gegen VfB Oberröblingen – 63. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Niklas Böttger ersetzte Lorent Osmanaj und Sorbon Saidov kam rein für Till Machner. Auf der Gastseite sprang Franz Anton Bornkessel für Enrico Rätzke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Niklas Böttger, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Leunaer zu entscheiden (88.). In Spielminute 94 handelte sich die SG Spergau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – VfB Oberröblingen

SG Spergau: Engel – Ionasanu, Hoffmann (90. Pohle), M. Jauck, Machner (84. Saidov), E. Jauck, Osmanaj (77. Böttger), Immig, Kurze, Hammerschmidt, Eidner (46. Peter)

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Eckstein, Teske, Koch, Engelhorn, Kummer, Engert (46. Altenburg), Meißner, Heise, Rätzke (83. Bornkessel), Cepa

Tore: 0:1 Lennart Ryan Kummer (23.), 1:1 Lorent Osmanaj (63.), 2:1 Niklas Böttger (88.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Clemens Müller, Levin Mirko Suski; Zuschauer: 85