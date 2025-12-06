Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 4:3 (1:1)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Müchelner konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Conor Kunze (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Bühling, Lange (70. Grübner), Schröter, Fuhrmann, Dietze (90. Strasser), Ruppe, Baum, Eisler, Grüllmeyer, Schneider

Sportring Mücheln: Schröder – Marggraf (49. Reinboth), Schubert, Büttner (87. Kunze), Semmer, Kuhnert, Hiersig (51. Bagehorn), Sell (61. Saddei), Berghammer, Maak, Grosser

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39