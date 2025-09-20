Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die erste Hälfte des Spiels verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 86 wurde das Gegentor durch Paul Heiko Schubert erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

86. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf gleichauf mit Sportring Mücheln – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Rutz, Osmanaj (70. Deckner), Beier (59. Goltz), Marschhausen, Erovic, Hähnel, Hempel, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Horstka, Brovii

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (66. Sell), Meyer (53. Saddei), Marggraf, Grosser, Kuhnert, Sommerwerk, Schubert, Maak (78. Kunze), Berghammer (71. Richter), Semmer (47. Adamski)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95