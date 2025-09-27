Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen heimste der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Am Samstag haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Pause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Die Hohenmölser haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Wöpe, Bauer, Rackowitz (80. Ibrahim), Weidner, (90. Pillert), Beyenbach, Angeli, Göbel, Zech (90. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Cepa, Angelstein (51. Ernst), Kummer, Wenske, Meißner, Strese, Altenburg (62. Altenburg), Franke, Pulz

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51