Einen 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Eintracht Kreisfeld am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hergisdorf/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Kreisfeld und der VfB Oberröblingen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:2). Alles in allem sechzehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Teske für Oberröblingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte David Pechara den Ball ins Netz (39.).

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Kreisfeld und VfB Oberröblingen – Minute 39

Tor Nummer drei schoss Pechara für Kreisfeld (43.). Es blieb spannend. Florian Cepa (Oberröblingen) traf in Minute 45. Johannes Schneider traf für Kreisfeld (70). Lennart Ryan Kummer traf für Oberröblingen (90). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Unmittelbar darauf gelang es Tobias Schwarzbach, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hergisdorfer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+8). In Spielminute 98 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Rote Karte ein. Der SV Eintracht Kreisfeld sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – VfB Oberröblingen

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Prudlik, Schneider, Kühnemund, Schwarzbach, D. Lemmnitz-Thenee, Werthmann (72. V. Weber), Kemnitz (90. J. G. Weber), Petsch (46. Huster), Stellmach, Pechara

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Heise, Raev, Kummer, Leich, Cepa, Franke, Teske, Eckstein, Kühne, Meißner (87. Ulrich)

Tore: 0:1 Leon Teske (35.), 1:1 David Pechara (39.), 2:1 David Pechara (43.), 2:2 Florian Cepa (45.), 3:2 Johannes Schneider (70.), 3:3 Lennart Ryan Kummer (90.+6), 4:3 Tobias Schwarzbach (90.+8); Zuschauer: 95