Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra hinnehmen.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kai Roman Richter für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Nicolas Baum den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Emilio Böhme (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Braunsbedraner Elf erzielen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (78. Kögel), Baum, Dietze, Grüllmeyer, Hetke, Fuhrmann, Buchhorn, Gümül (46. Stöhr), Schröter, Roßner

SV Braunsbedra: Henze – Dahaba (63. Bachirou Soulet), Polishchuk, Böhme, Voigt, Popov, Zinchenko, Richter, Glaubitz, Odufuye, Hägele (63. Reifarth)

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28