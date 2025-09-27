Für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Sangerhausen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Nicolas Baum den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Minute 55 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit SV Braunsbedra – 1:1

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Emilio Böhme (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Braunsbedraner Elf erzielen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Gümül (46. Stöhr), Dietze, Fuhrmann, Roßner, Buchhorn, Hetke, Eisler (78. Kögel), Schröter, Grüllmeyer

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Böhme, Popov, Polishchuk, Hägele (63. Reifarth), Dahaba (63. Bachirou Soulet), Glaubitz, Richter, Zinchenko, Odufuye

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28