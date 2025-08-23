Mit einer Niederlage für den TSV Großkorbetha endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC RSK Freyburg mit 1:2 (0:2).

Weißenfels/MTU. Das Match zwischen Großkorbetha und Freyburg ist mit einer deutlichen 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Lukas Töpe für Freyburg traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Töpe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

TSV Großkorbetha sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Thurm, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (90.+5). Die Weißenfelser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Buchheim, Schenk (62. Lieb), Thurm, Hesse (84. Hoppen), F. F. Knothe, Küster, Hartmann, Sommerfeld (76. Berbig), P. Knothe, Große

FC RSK Freyburg: Derbek – Schied, Kaiser (87. Hüttig), Alalo, Großmann (70. Kirchhoff), Töpe (76. Schulz), Weise, Schirner, Bagdohn, Pereira Nunes (62. Illig), Sambu (83. Alalo)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104