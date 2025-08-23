Für den TSV Großkorbetha endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 1:2 (0:2).

Weißenfels/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Nico Hoffmann mit 1:2 (0:2) gegen Freyburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Lukas Töpe für Freyburg traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freyburger legten in der 20. Minute nach. Wieder war Töpe der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

TSV Großkorbetha sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem TSV Großkorbetha doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Thurm den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Großkorbetha erlangte (90.+5). Der TSV Großkorbetha rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Sommerfeld (76. Berbig), Küster, Hartmann, P. Knothe, Buchheim, Schenk (62. Lieb), Thurm, Große, Hesse (84. Hoppen), F. F. Knothe

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise, Pereira Nunes (62. Illig), Töpe (76. Schulz), Kaiser (87. Hüttig), Schied, Alalo, Sambu (83. Alalo), Schirner, Bagdohn, Großmann (70. Kirchhoff)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104