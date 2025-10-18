Kein Punktgewinn für SV Braunsbedra: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg hinnehmen.

Braunsbedra/MTU. Im Stadion des Friedens haben 95 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Braunsbedra und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Hassel (46. Fomba), Hägele, Abdelouahed (65. Nicolae), Toth, Dahaba, Glaubitz, Polishchuk, Popov, Richter, Böhme (46. Schulze)

FC RSK Freyburg: Derbek – Pereira Nunes (85. Rosenberg), Schulz, Großmann, Schirner, Kirchhoff, Weise, Mänicke, Sambu, Töpe (75. Alalo), Krumbholz (53. Keller)

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95