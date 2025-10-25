Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SSC Weißenfels II vor 20 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überlegenen 8:0 (6:0) durch.

Weißenfels/MTU. Gleich achtmal hat der SSC Weißenfels II am Samstag gegen die Rivalen aus Gonnatal eingenetzt. 8:0 (6:0) für die Weißenfelser.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

SSC Weißenfels II führt mit 2:0 – Minute 3

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu erweitern (89.). Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Kresse (69. Buttlar), Kopp (60. Kalkofen), Thormann, Baust (50. Roy), Schumann, Barnickel, Häcker (14. Karl), Hauer (46. Säuberlich), Scheiding, Ducke

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Hoffmann (46. Dittmann), Siebenhüner (76. Hagene), Säcker, Ditscher, Steyer, Stüber, Franke, Goldberg, Froeschen, Omnitz

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20