Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Felix Zech (SV Großgrimma) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Paper, Siebenhüner (75. Hagene), Omnitz, Lenzewski (59. Froeschen), Stüber, Ditscher, Hoffmann (75. Kurotschkin), Goldberg (29. Töpfer), Steyer, Dittmann

SV Großgrimma: Schmidt – Pillert (46. Ibrahim), Weidner, Rackowitz (82. Link), Krobitzsch, Baum (57. Beqiraj), Wöpe, Göbel, Zech, Bauer (90. Palatini), Schneider

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52