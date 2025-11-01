Ergebnis 9. Spieltag Klare Niederlage: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 muss 0:2 gegen SSC Weißenfels II hinnehmen
Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).
Weißenfels/MTU. Vor 99 Zuschauern hat sich das Team von Jan Freudenberg mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.
Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 16 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 9
66. Minute: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 0:2 im Rückstand
Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Brian Olajide den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (66.). Damit war der Sieg des SSC Weißenfels II gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte dennoch auf Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II
SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Köhler (46. Brendel), F. Kopp, Kowol (69. Drischmann), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Schell, L. Kopp, Freudenberg, Krämer, Rothhoff, Kräuter (69. L. Schmidt)
SSC Weißenfels II: Magul – Schumann, Scheiding, Thormann, Kresse (46. Scherbaum), Kopp, Barnickel, Ducke (65. Petrick), Beyer (85. Maas), Hauer (71. Roy), Olajide (79. Karl)
Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99