Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SSC Weißenfels II machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Phillip Kopp (SSC Weißenfels II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hinkt 0:2 hinterher – 66. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Brian Olajide den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (66.). Damit war der Erfolg des SSC Weißenfels II entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, Schell, Kräuter (69. L. Schmidt), Köhler (46. Brendel), Krämer, Kowol (69. Drischmann), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Freudenberg, L. Kopp, Rothhoff

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Schumann, Hauer (71. Roy), Beyer (85. Maas), Kresse (46. Scherbaum), Olajide (79. Karl), Kopp, Thormann, Scheiding, Ducke (65. Petrick)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99