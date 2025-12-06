Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Chris Karl den Ball ins Netz.

Minute 45+1: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Säuberlich den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Saal, Riesen, Schumann, Schmidt, Bothe, Hahnemann (46. Sielaff), Handt, Thieme, Krentz, Schneller

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Beyer, Säuberlich, Kresse (51. Roy), Karl, Scherbaum, Schumann, Häcker (51. Maas), Barnickel, Hauer (64. Kalkofen)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53