Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der TSV Kickers 66 Gonnatal im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

53. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Gaensewich (60. Dittmann), Leich, Töpfer (60. Goldberg), Steyer, Ditscher, Franke, Säcker, Lenzewski (70. Hagene), Paper (46. Siebenhüner)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Saal, Schumann, Handt, Hahnemann (76. Schmidt), Riesen, Keidel, Starch (59. Schmidt), Porse, Schneller

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85