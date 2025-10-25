Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gonnatal überlegene acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

SSC Weißenfels II in Minute 3 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu festigen (89.). Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Baust (50. Roy), Thormann, Barnickel, Scheiding, Schumann, Hauer (46. Säuberlich), Ducke, Häcker (14. Karl), Kopp (60. Kalkofen), Kresse (69. Buttlar)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Ditscher, Omnitz, Stüber, Goldberg, Siebenhüner (76. Hagene), Froeschen, Hoffmann (46. Dittmann), Säcker, Franke

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20