Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Chris Karl den Ball ins Netz.

Minute 45+1: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Pause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Schumann, Hahnemann (46. Sielaff), Krentz, Bothe, Riesen, Schmidt, Saal, Handt, Thieme, Schneller

SSC Weißenfels II: Magul – Beyer, Ducke, Häcker (51. Maas), Kresse (51. Roy), Schumann, Karl, Barnickel, Scherbaum, Hauer (64. Kalkofen), Säuberlich

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53