Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf in der Partie gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1 vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Weißenfels/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Schülert mit 0:5 (0:3) gegen Farnstädt eine Niederlage eingestehen müssen.

Christian Leibham traf für den SV Bl.-W. Farnstädt 1 in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Julius Schock den Ball ins Netz.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf liegt 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Keilhaupt traf gleich mehrmals – in Minute 43 und 85. Spielstand 4:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Keilhaupt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Farnstädter entschieden. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Erovic, Beltz, Woithe, Lewinski, Horstka, Rutz (81. Wolf), Khodadadkheyl, Hempel (64. Fabian), Beier, Böhme (65. Abdullah)

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (80. Bornschein) – Keilhaupt, Fleer (73. Nimz), Raspe, Ghemari (64. Schmidt), Schock (70. Mohamed), Dittmann-Wenig, Smorgol (59. Reiter), Swientek, Leibham, Haffke

Tore: 0:1 Christian Leibham (15.), 0:2 Julius Schock (32.), 0:3 Martin Keilhaupt (43.), 0:4 Martin Keilhaupt (85.), 0:5 Martin Keilhaupt (89.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Max Müller, Arne Friedrich; Zuschauer: 85