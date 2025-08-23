Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der SV Großgrimma im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Kelbra unterlag das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2) gegen Kelbra eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nosov den Ball ins Netz (38.).

SV Großgrimma hinkt 0:2 hinterher – Minute 38

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Nosov (Kelbra) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 5:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Krobitzsch, Bauer, Beyenbach, Beyer, Göbel, Baum (46. Bach), Angeli, Wöpe (64. Schneider), Weidner, Zech

SV Kelbra: Mykhailov – Steinberg, Shpikula (85. Eßrich), Conde, Rybak, Tagishi, Matschulat, Hegenbart (83. Bornkessel), Nosov, Okapal, Eis

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35