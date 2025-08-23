Klar unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma im Spiel gegen den SV Kelbra am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2) gegen Kelbra geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Nosov für Kelbra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kelbraer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Nosov der Torschütze (38.).

38. Minute: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Wöpe (64. Schneider), Beyer, Angeli, Bauer, Baum (46. Bach), Weidner, Beyenbach, Krobitzsch, Zech, Göbel

SV Kelbra: Mykhailov – Hegenbart (83. Bornkessel), Eis, Nosov, Steinberg, Shpikula (85. Eßrich), Tagishi, Matschulat, Rybak, Okapal, Conde

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35