Deutlich unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal im Spiel gegen den BSC 99 Laucha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1) gegen Laucha geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 verließen die Lauchaer den Platz als Sieger. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Paper (46. Siebenhüner), Lenzewski (70. Hagene), Steyer, Leich, Ditscher, Gaensewich (60. Dittmann), Säcker, Töpfer (60. Goldberg), Franke

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Riesen, Starch (59. Schmidt), Schneller, Keidel, Porse, Schumann, Krentz, Saal

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85