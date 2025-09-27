Eine deutliche Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Herbe 0:4-Pleite für TSV Kickers 66 Gonnatal im Duell gegen BSC 99 Laucha

Allstedt/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Christopher Schumann für Laucha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal sieht sich 0:2 im Rückstand – 53. Minute

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Lenzewski (70. Hagene), Omnitz, Säcker, Töpfer (60. Goldberg), Leich, Franke, Gaensewich (60. Dittmann), Paper (46. Siebenhüner), Steyer

BSC 99 Laucha: Fahnert – Handt, Keidel, Schumann, Saal, Riesen, Schneller, Krentz, Hahnemann (76. Schmidt), Starch (59. Schmidt), Porse

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85