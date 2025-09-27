Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der TSV Kickers 66 Gonnatal auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – Minute 53

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Lenzewski (70. Hagene), Gaensewich (60. Dittmann), Leich, Töpfer (60. Goldberg), Säcker, Omnitz, Paper (46. Siebenhüner), Steyer, Ditscher

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schumann, Porse, Riesen, Krentz, Hahnemann (76. Schmidt), Starch (59. Schmidt), Handt, Schneller, Saal, Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85