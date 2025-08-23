Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der SV Großgrimma im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Kelbra unterlag das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2) gegen Kelbra eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nosov den Ball ins Netz (38.).

SV Großgrimma hinkt 0:2 hinterher – Minute 38

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Nosov den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. Die Hohenmölser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Beyer, Krobitzsch, Baum (46. Bach), Göbel, Zech, Beyenbach, Bauer, Angeli, Weidner, Wöpe (64. Schneider)

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel), Matschulat, Rybak, Conde, Steinberg, Shpikula (85. Eßrich), Eis, Nosov

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35