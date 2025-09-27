Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal im Spiel gegen den BSC 99 Laucha vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Lauchaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Lauchaer gesichert. Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Gaensewich (60. Dittmann), Franke, Ditscher, Lenzewski (70. Hagene), Leich, Steyer, Paper (46. Siebenhüner), Säcker, Omnitz, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Schumann, Krentz, Schneller, Starch (59. Schmidt), Saal, Porse, Riesen, Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85