Eine herbe Schlappe erlitt der SV Wacker 1919 Wengelsdorf an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Bl.-W. Farnstädt 1. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

In Minute 15 schoss Christian Leibham das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Bl.-W. Farnstädt 1 steckte einmal Gelb ein (17.). Die Farnstädter waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 32 wurde das zweite Tor durch Julius Schock erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf liegt 0:2 zurück – Minute 32

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Keilhaupt traf gleich mehrmals – in Minute 43 und 85. Spielstand 4:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Keilhaupt (Farnstädt) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 0:5 gingen die Farnstädter als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Beltz, Horstka, Beier, Böhme (65. Abdullah), Hempel (64. Fabian), Rutz (81. Wolf), Woithe, Erovic, Lewinski, Khodadadkheyl

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt (80. Bornschein) – Keilhaupt, Swientek, Ghemari (64. Schmidt), Schock (70. Mohamed), Haffke, Leibham, Dittmann-Wenig, Smorgol (59. Reiter), Fleer (73. Nimz), Raspe

Tore: 0:1 Christian Leibham (15.), 0:2 Julius Schock (32.), 0:3 Martin Keilhaupt (43.), 0:4 Martin Keilhaupt (85.), 0:5 Martin Keilhaupt (89.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Max Müller, Arne Friedrich; Zuschauer: 85