Eine bittere Schlappe erlitt der SV Großgrimma an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Kelbra. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

38. Minute: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Nosov (Kelbra) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 5:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Krobitzsch, Göbel, Baum (46. Bach), Zech, Weidner, Bauer, Beyer, Wöpe (64. Schneider), Angeli, Beyenbach

SV Kelbra: Mykhailov – Steinberg, Eis, Tagishi, Okapal, Conde, Matschulat, Nosov, Shpikula (85. Eßrich), Rybak, Hegenbart (83. Bornkessel)

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35