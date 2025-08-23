Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma im Spiel gegen den SV Kelbra letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2) gegen Kelbra geschlagen geben müssen.

Illia Nosov (SV Kelbra) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Kelbraer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Nosov der Torschütze (38.).

38. Minute: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Baum (46. Bach), Krobitzsch, Bauer, Weidner, Zech, Beyenbach, Angeli, Beyer, Wöpe (64. Schneider), Göbel

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula (85. Eßrich), Nosov, Conde, Steinberg, Tagishi, Matschulat, Rybak, Eis, Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel)

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35