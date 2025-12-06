Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer klaren 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Felix Zech (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).

55. Minute TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Ditscher, Paper, Goldberg (29. Töpfer), Dittmann, Stüber, Steyer, Omnitz, Lenzewski (59. Froeschen), Hoffmann (75. Kurotschkin), Siebenhüner (75. Hagene)

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Weidner, Bauer (90. Palatini), Baum (57. Beqiraj), Rackowitz (82. Link), Wöpe, Krobitzsch, Pillert (46. Ibrahim), Zech, Schneider

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52