Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Kelbra machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Allstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Artur Khudyi für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Kelbraer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

63. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste einmal Gelb hinnehmen.

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Florian Steinberg (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber, Leich, Froeschen (60. Franke), Ditscher, Goldberg, Omnitz, (80. Hagene), Säcker, Siebenhüner, Steyer

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak (83. Seliushkov), Matschulat (87. Neumann), Tagishi, Rybak, Khudyi, Steinberg, Okapal (83. Angermann), Eis, Nosov (86. Hegenbart), Shpikula

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140