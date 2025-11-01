Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Nur fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Kräuter (69. L. Schmidt), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Freudenberg, Schell, Kowol (69. Drischmann), Krämer, L. Kopp, F. Kopp, Köhler (46. Brendel)

SSC Weißenfels II: Magul – Thormann, Kopp, Ducke (65. Petrick), Beyer (85. Maas), Barnickel, Hauer (71. Roy), Kresse (46. Scherbaum), Schumann, Olajide (79. Karl), Scheiding

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99