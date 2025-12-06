Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Hahnemann (46. Sielaff), Handt, Saal, Bothe, Krentz, Riesen, Schneller, Schmidt, Schumann, Thieme

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Kresse (51. Roy), Häcker (51. Maas), Karl, Ducke, Barnickel, Schumann, Beyer, Säuberlich, Hauer (64. Kalkofen)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53