Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Christopher Schumann (BSC 99 Laucha) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (89.). Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Omnitz, Ditscher, Franke, Steyer, Gaensewich (60. Dittmann), Lenzewski (70. Hagene), Paper (46. Siebenhüner), Säcker, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Keidel, Riesen, Schneller, Schumann, Starch (59. Schmidt), Saal, Krentz, Porse, Hahnemann (76. Schmidt), Handt

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85