Der FC RSK Freyburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 83: FC RSK Freyburg mit 2:0 Vorsprung

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Großmann, Sambu (81. Beyer), Mänicke, Rosenberg (81. Schirner), Töpe (81. Illig), Kirchhoff (51. Staupendahl), Pereira Nunes, Weise, Schulz, Kaiser

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Wanski, Pulz, Ernst, Michael, Strese, Altenburg (81. Kirchner), Koch, Meißner (33. Cepa), Franke

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120