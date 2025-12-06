Dem FC RSK Freyburg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Oberröblingen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Töpe (81. Illig), Kirchhoff (51. Staupendahl), Sambu (81. Beyer), Mänicke, Schulz, Pereira Nunes, Großmann, Rosenberg (81. Schirner), Kaiser, Weise

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Strese, Pulz, Altenburg (81. Kirchner), Kummer, Michael, Ernst, Meißner (33. Cepa), Koch, Wanski

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120