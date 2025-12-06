Der FC RSK Freyburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – Minute 83

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Freyburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Weise, Schulz, Kaiser, Rosenberg (81. Schirner), Sambu (81. Beyer), Großmann, Kirchhoff (51. Staupendahl), Töpe (81. Illig), Mänicke, Pereira Nunes

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Meißner (33. Cepa), Wanski, Koch, Ernst, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Michael, Kummer, Strese

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120