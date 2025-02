Der FC RSK Freyburg erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern auf dem Jahnstadion Freyburg - Platz 2 geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Oberröblingen durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Steven Krumbholz (FC RSK Freyburg) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Sino Alalo den Ball ins Netz (78.).

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – 78. Minute

Es sah nicht gut aus für Oberröblingen. Aber dann musste der FC RSK Freyburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Bagdohn konnte den Ball von Lennart Ryan Kummer nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (85.). Damit war der Sieg der Freyburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Dos Prazeres Pires, Schirner, Hüttig, Schulz (87. Bartel), S. Alalo, Weise, Schied (90. Mänicke), Gottschalk, Krumbholz (90. Söll), K. Alalo (58. Kaiser)

VfB Oberröblingen: Beek – Teske, Nicolai, Meißner (82. Weißenberg), Kummer, Rätzke, Friedrich, Franke, Koch, Michael, Cepa

Tore: 1:0 Steven Krumbholz (66.), 2:0 Sino Alalo (78.), 2:1 Lennart Ryan Kummer (81.), 3:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (85.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Luca Brendel, Daniel Göttel; Zuschauer: 120